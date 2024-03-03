02.03.2024 17:15 – FT 1 : 1
Испания03 марта 2024, 01:40 | Обновлено 03 марта 2024, 01:41
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Ла Лига. Шесть голов Хетафе и Лас Пальмаса, ничья Райо и Кадиса
Состоялись еще два матча чемпионата Испании, в них забивали Мата и Гринвуд
03 марта 2024, 01:40 | Обновлено 03 марта 2024, 01:41
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Закончились еще два матча чемпионата Испании по футболу. В одном из них были забиты шесть голов – «Хетафе» и «Лас-Пальмас» устроили голевую перестрелку. Также вничью сыграли «Кадис» и «Райо Вальекано», но в их матче зафиксирован счет 1:1, оба гола забиты в конце игры.
Чемпионат Испании 27 тур
Райо Вальекано – Кадис – 1:1
Голы: Лежен, 89 – Хави Эрнандес, 90+13
Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3
Голы: Мата, 11, Гринвуд, 14, Максимович, 45 – Сандро Рамирес, 35, Серхи Кардона, 50, Эль-Хаддади, 59
События матча
90’ +13
ГОЛ ! Мяч забил Хави Эрнандес (Кадис).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Лежён (Райо Вальекано).
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