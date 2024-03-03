Ла Лига. Шесть голов Хетафе и Лас Пальмаса, ничья Райо и Кадиса

Закончились еще два матча чемпионата Испании по футболу. В одном из них были забиты шесть голов – «Хетафе» и «Лас-Пальмас» устроили голевую перестрелку. Также вничью сыграли «Кадис» и «Райо Вальекано», но в их матче зафиксирован счет 1:1, оба гола забиты в конце игры.

Чемпионат Испании 27 тур

Райо Вальекано – Кадис – 1:1

Голы: Лежен, 89 – Хави Эрнандес, 90+13

Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3

Голы: Мата, 11, Гринвуд, 14, Максимович, 45 – Сандро Рамирес, 35, Серхи Кардона, 50, Эль-Хаддади, 59

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