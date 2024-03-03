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  4. Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией
Испания
03 марта 2024, 01:15 | Обновлено 03 марта 2024, 01:32
1887
4

Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией

«Сливочные» сыграли с «летучими мышами» вничью 2:2

03 марта 2024, 01:15 | Обновлено 03 марта 2024, 01:32
1887
4
Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако на несколько секунд ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Игроки «Реала» апеллировали к рефери после матча. Из-за споров красную карточку получил Джуд Беллингем.

«Реал» выступил с официальным сообщением по поводу этого момента в матче.

«Это было беспрецедентное решение арбитра Хиля Мансано. Оно помешало «Реалу» победить «Валенсию» на «Месталье».

При счете 2:2 на табло и в последней атаке матча Браим навесил и Беллингем сделал счет 2:3.

Но арбитр аннулировал гол, сигнализировав окончание матча, когда передача была в воздухе. Лидер лиги заслужил три очка, но получил лишь одно в матче, в котором они проигрывали со счетом 2:0», – говорится в сообщении.

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чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Джуд Беллингем
Источник ФК Реал Мадрид
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Viktor Shuper
тут м'яч був у повітрі і тоді прозвучав свисток. щось таке нещодавно було і в чемпіонаті України, тільки не пригадую хто з ким грав
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0
OKs100
Посмотрите видео, во время свистка мяч был на земле. 
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-2
Viktor Shuper
нагадую, що цей самий суддя не поставив чистий пенальті на Мудрику наприкінці матчу Італія - Україна, яке б виводило нас на ЄВРО напряму.
в першому таймі Валенсія - Реал також дуже тупо свиснув про закінчення тайму.
цьому дядьку треба давно закінчувати із суддівством.
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-5
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