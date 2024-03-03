Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

В последней атаке «Реал» сумел забить гол, однако на несколько секунд ранее арбитр дал финальный свисток и не засчитал взятие ворот.

Игроки «Реала» апеллировали к рефери после матча. Из-за споров красную карточку получил Джуд Беллингем.

«Реал» выступил с официальным сообщением по поводу этого момента в матче.

«Это было беспрецедентное решение арбитра Хиля Мансано. Оно помешало «Реалу» победить «Валенсию» на «Месталье».

При счете 2:2 на табло и в последней атаке матча Браим навесил и Беллингем сделал счет 2:3.

Но арбитр аннулировал гол, сигнализировав окончание матча, когда передача была в воздухе. Лидер лиги заслужил три очка, но получил лишь одно в матче, в котором они проигрывали со счетом 2:0», – говорится в сообщении.