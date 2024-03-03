У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе «Валенсии» и отыграл 57 минут. На 30-й минуте Роман сумел забить свой третий гол в Ла Лиге, воспользовавшись ошибкой Дани Карвахаля. За свое выступление Яремчук получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7.4 – самый высокий балл среди всех игроков «Валенсии».

За «Реал» отыграл Андрей Лунин, для которого этот матч стал восьмым подряд в старте за «галактикос». Лунин совершил в этом матче четыре сейва и получил от WhoScored 6.4 балла.

Главным героем матча стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Именно благодаря двум голам бразильца «Реал» сумел отыграться с 0:2. От WhoScored Винисиус получил самую высокую оценку в матче – 8.0 баллов.

Оценка матча Валенсия – Реал от WhoScored.