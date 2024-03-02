2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 76-й минуте звездный бразильский вингер гостей Винисиус Жуниор оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Вини оформил дубль в ворота Валенсии. VAR проверял гол 3 минуты

VAR проверял взятие ворот на возможный офсайд чуть больше 3 минут, однако гол все-таки засчитали.

На 83-й минуте встречи Валенсии и Реала счет 2:2.