Динамо повторило личный рекорд в УПЛ
Голевая серия киевлян во встречах с «Черноморцем» достигла 28 игр
В 19 туре «Динамо» продлило голевую серию во встречах с «Черноморцем» до 28 игр. Тем самым киевляне повторили личный рекорд, установленный в поединках с «Мариуполем». Последний раз бело-синие не смогли пробить оборону сине-черных 1 августа 2007 года – 0:0 в Одессе.
Более продолжительную серию с забитыми мячами имел только «Шахтер» в баталиях с тем же «Мариуполем» – 47 матчей. Кроме того, динамовцы обновили два своих рекорда УПЛ, забивая и обходясь без мировых во всех 27 домашних играх с «моряками».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Началась
|
Завершилась
|
47*
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
17.10.1997
|
|
28
|
Динамо
|
Мариуполь
|
04.08.1997
|
25.03.2012
|
28*
|
Динамо
|
Черноморец
|
01.12.2008
|
|
27*
|
Шахтер
|
Таврия
|
12.05.2001
|
|
25
|
Днепр
|
Кривбасс
|
08.08.1997
|
24.03.2010
|
25*
|
Шахтер
|
Металлист
|
10.04.2005
|
|
24
|
Динамо
|
Металлург З
|
20.11.1997
|
15.03.2009
|
24*
|
Динамо
|
Кривбасс
|
04.05.2003
|
|
22
|
Динамо
|
Металлист
|
07.03.1992
|
01.04.2007
|
22
|
Шахтер
|
Заря
|
14.11.1993
|
11.05.2014
* серия не закончена
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