Динамо повторило личный рекорд в УПЛ

В 19 туре «Динамо» продлило голевую серию во встречах с «Черноморцем» до 28 игр. Тем самым киевляне повторили личный рекорд, установленный в поединках с «Мариуполем». Последний раз бело-синие не смогли пробить оборону сине-черных 1 августа 2007 года – 0:0 в Одессе.

Более продолжительную серию с забитыми мячами имел только «Шахтер» в баталиях с тем же «Мариуполем» – 47 матчей. Кроме того, динамовцы обновили два своих рекорда УПЛ, забивая и обходясь без мировых во всех 27 домашних играх с «моряками».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Началась Завершилась 47* Шахтер Мариуполь 17.10.1997 28 Динамо Мариуполь 04.08.1997 25.03.2012 28* Динамо Черноморец 01.12.2008 27* Шахтер Таврия 12.05.2001 25 Днепр Кривбасс 08.08.1997 24.03.2010 25* Шахтер Металлист 10.04.2005 24 Динамо Металлург З 20.11.1997 15.03.2009 24* Динамо Кривбасс 04.05.2003 22 Динамо Металлист 07.03.1992 01.04.2007 22 Шахтер Заря 14.11.1993 11.05.2014

* серия не закончена