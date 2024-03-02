Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо повторило личный рекорд в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 23:13 | Обновлено 02 марта 2024, 23:26
83
0

Динамо повторило личный рекорд в УПЛ

Голевая серия киевлян во встречах с «Черноморцем» достигла 28 игр

02 марта 2024, 23:13 | Обновлено 02 марта 2024, 23:26
83
0
Динамо повторило личный рекорд в УПЛ
ФК Динамо

В 19 туре «Динамо» продлило голевую серию во встречах с «Черноморцем» до 28 игр. Тем самым киевляне повторили личный рекорд, установленный в поединках с «Мариуполем». Последний раз бело-синие не смогли пробить оборону сине-черных 1 августа 2007 года – 0:0 в Одессе.

Более продолжительную серию с забитыми мячами имел только «Шахтер» в баталиях с тем же «Мариуполем» – 47 матчей. Кроме того, динамовцы обновили два своих рекорда УПЛ, забивая и обходясь без мировых во всех 27 домашних играх с «моряками».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Началась

Завершилась

47*

Шахтер

Мариуполь

17.10.1997

28

Динамо

Мариуполь

04.08.1997

25.03.2012

28*

Динамо

Черноморец

01.12.2008

27*

Шахтер

Таврия

12.05.2001

25

Днепр

Кривбасс

08.08.1997

24.03.2010

25*

Шахтер

Металлист

10.04.2005

24

Динамо

Металлург З

20.11.1997

15.03.2009

24*

Динамо

Кривбасс

04.05.2003

22

Динамо

Металлист

07.03.1992

01.04.2007

22

Шахтер

Заря

14.11.1993

11.05.2014

* серия не закончена

По теме:
Пердута провел 300-й матч в карьере
Динамо подпортило юбилей наставнику Черноморца
Караваев провел юбилейный матч в УПЛ
цифры и факты Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02 марта 2024, 14:41 2
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря

Марцин Булка может стать вратарем «Реала»

Почеттино оценил матч с Брентфордом, в котором Мудрик отыграл 26 минут
Футбол | 02 марта 2024, 22:29 0
Почеттино оценил матч с Брентфордом, в котором Мудрик отыграл 26 минут
Почеттино оценил матч с Брентфордом, в котором Мудрик отыграл 26 минут

2 марта «Челси» сыграл вничью с «пчелами» со счетом 2:2 в 27-м туре АПЛ

Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Теннис | 02.03.2024, 08:55
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
Футбол | 02.03.2024, 16:44
ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
01.03.2024, 18:40 7
Биатлон
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
01.03.2024, 18:36 9
Теннис
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 147
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем