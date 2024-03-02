Пердута провел 300-й матч в карьере

Поединок с «Вересом» (2:1) стал 300-м в карьере 33-летнего защитника полтавчан Игоря Пердуты. 262 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 23 - в Кубке Украины и 15 - в еврокубках (9 - в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций). 299 матчей Пердута провел за «Ворсклу» и 1 на Кубок Украины - за «Оболонь», в которой Игорь на правах аренды выступал в первой лиге в осенней части сезона-2012/13.

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 300» Пердуте понадобилось 12 лет 163 дня, начиная с дебюта, который состоялся 21 сентября 2011 года в кубковом поединке бело-зеленых против «Николаева» (2:0)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ