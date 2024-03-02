Динамо подпортило юбилей наставнику Черноморца

В 19-м туре Роман Григорчук провел 150-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Черноморца». Он стал первым наставником одесситов, достигшим этого рубежа.

Под руководством Григорчука «моряки» одержали в УПЛ 54 победы, 40 встреч завершили вничью, 56 проиграли, 168 мячей забили, 178 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры Черноморца, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ

Тренер Сезоны И В Н П М О % Роман ГРИГОРЧУК 2012-2024 150 54 40 56 168-178 202 44,9 Семен АЛЬТМАН 2003-2007 135 55 34 46 161-145 199 49,1 Леонид БУРЯК 1995-1998 119 60 28 31 173-111 208 58,3 Виктор ПРОКОПЕНКО 1992-1994 82 46 19 17 125-66 157 63,8 Александр БАБИЧ 2015-2018 75 13 24 38 50-104 63 28,0 Виталий ШЕВЧЕНКО 2008-2009 43 15 7 21 40-50 52 40,3

Сезоны обозначены годом их окончания.