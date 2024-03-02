Динамо подпортило юбилей наставнику Черноморца
Роман Григорчук провел 150-й матч в УПЛ во главе «Черноморца»
В 19-м туре Роман Григорчук провел 150-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Черноморца». Он стал первым наставником одесситов, достигшим этого рубежа.
Под руководством Григорчука «моряки» одержали в УПЛ 54 победы, 40 встреч завершили вничью, 56 проиграли, 168 мячей забили, 178 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры Черноморца, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ
|
Тренер
|
Сезоны
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
2012-2024
|
150
|
54
|
40
|
56
|
168-178
|
202
|
44,9
|
Семен АЛЬТМАН
|
2003-2007
|
135
|
55
|
34
|
46
|
161-145
|
199
|
49,1
|
Леонид БУРЯК
|
1995-1998
|
119
|
60
|
28
|
31
|
173-111
|
208
|
58,3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
1992-1994
|
82
|
46
|
19
|
17
|
125-66
|
157
|
63,8
|
Александр БАБИЧ
|
2015-2018
|
75
|
13
|
24
|
38
|
50-104
|
63
|
28,0
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
2008-2009
|
43
|
15
|
7
|
21
|
40-50
|
52
|
40,3
Сезоны обозначены годом их окончания.
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