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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 22:34 | Обновлено 02 марта 2024, 22:41
259
0

Динамо подпортило юбилей наставнику Черноморца

Роман Григорчук провел 150-й матч в УПЛ во главе «Черноморца»

02 марта 2024, 22:34 | Обновлено 02 марта 2024, 22:41
259
0
Динамо подпортило юбилей наставнику Черноморца
ФК Динамо. Александр Шовковский и Роман Григорчук (справа)

В 19-м туре Роман Григорчук провел 150-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Черноморца». Он стал первым наставником одесситов, достигшим этого рубежа.

Под руководством Григорчука «моряки» одержали в УПЛ 54 победы, 40 встреч завершили вничью, 56 проиграли, 168 мячей забили, 178 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры Черноморца, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ

Тренер

Сезоны

И

В

Н

П

М

О

%

Роман ГРИГОРЧУК

2012-2024

150

54

40

56

168-178

202

44,9

Семен АЛЬТМАН

2003-2007

135

55

34

46

161-145

199

49,1

Леонид БУРЯК

1995-1998

119

60

28

31

173-111

208

58,3

Виктор ПРОКОПЕНКО

1992-1994

82

46

19

17

125-66

157

63,8

Александр БАБИЧ

2015-2018

75

13

24

38

50-104

63

28,0

Виталий ШЕВЧЕНКО

2008-2009

43

15

7

21

40-50

52

40,3

Сезоны обозначены годом их окончания.

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цифры и факты Роман Григорчук Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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