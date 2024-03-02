ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после гола в ворота Лунина

2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал Мадрид».

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В стартовом составе хозяев сегодня вышел украинский нападающий Роман Яремчук, а за «Реал» с первых минут играет вратарь Андрей Лунин.

На 30-й минуте Роману удалось забить гол в ворота своего соотечественника, воспользовавшись грубой ошибкой в обороне «Реала».

После первого тайма «Валенсия» сенсационно побеждает со счетом 2:1.

Яремчук забил третий гол за «Валенсию» в этом сезоне Ла Лиги.

ФОТО. Эмоции и лицо Яремчука после гола в ворота Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine