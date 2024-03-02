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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после гола в ворота Лунина
Испания
02 марта 2024, 22:58 |
1811
1

ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после гола в ворота Лунина

Роман забил «Реалу»

02 марта 2024, 22:58 |
1811
1
ФОТО. Лицо и эмоции Яремчука после гола в ворота Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал Мадрид».

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В стартовом составе хозяев сегодня вышел украинский нападающий Роман Яремчук, а за «Реал» с первых минут играет вратарь Андрей Лунин.

На 30-й минуте Роману удалось забить гол в ворота своего соотечественника, воспользовавшись грубой ошибкой в обороне «Реала».

После первого тайма «Валенсия» сенсационно побеждает со счетом 2:1.

Яремчук забил третий гол за «Валенсию» в этом сезоне Ла Лиги.

ФОТО. Эмоции и лицо Яремчука после гола в ворота Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Роман Яремчук Андрей Лунин Реал - Валенсия фото
Источник Sport.ua
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🔱Avtoigor🔱
Молодець . Тепер головне втримати рахунок, а краще забити ще )
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