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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 21:56 | Обновлено 02 марта 2024, 22:07
243
0

Караваев провел юбилейный матч в УПЛ

Защитник «Динамо» сыграл 250 матчей

02 марта 2024, 21:56 | Обновлено 02 марта 2024, 22:07
243
0
Караваев провел юбилейный матч в УПЛ
ФК Динамо. Александр Караваев

Матч с «Черноморцем» (1:0) стал 250-м для Александра Караваева в чемпионатах Украины. 123 встречи он отыграл за «Зарю», 103 - за «Динамо» и 24 - за «Севастополь». На рубеж «250» Александр вышел через 10 лет 225 дней после дебюта, который состоялся 21 июля 2013 года в домашнем поединке севастопольцев против «Шахтера» (1:3).

К слову, юбилейной игра с «моряками» оказалась и для Александра Андриевского, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 111, КУ – 9, СК – 2, ЕК – 27, СУ –1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Караваева

Соперник

Счет

1-й

21.07.2013

Севастополь

Шахтер

1:3 (д)

50-й

25.07.2015

Заря

Металлист

0:0 (д)

100-й

18.11.2017

Заря

Верес

1:1 (д)

150-й

01.09.2019

Динамо

Заря

2:2 (г)

200-й

08.08.2021

Динамо

Заря

2:1 (г)

250-й

02.03.2024

Динамо

Черноморец

1:0 (д)

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Источник Sport.ua
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