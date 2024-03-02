Караваев провел юбилейный матч в УПЛ

Матч с «Черноморцем» (1:0) стал 250-м для Александра Караваева в чемпионатах Украины. 123 встречи он отыграл за «Зарю», 103 - за «Динамо» и 24 - за «Севастополь». На рубеж «250» Александр вышел через 10 лет 225 дней после дебюта, который состоялся 21 июля 2013 года в домашнем поединке севастопольцев против «Шахтера» (1:3).

К слову, юбилейной игра с «моряками» оказалась и для Александра Андриевского, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 111, КУ – 9, СК – 2, ЕК – 27, СУ –1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева в УПЛ