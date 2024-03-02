Караваев провел юбилейный матч в УПЛ
Защитник «Динамо» сыграл 250 матчей
Матч с «Черноморцем» (1:0) стал 250-м для Александра Караваева в чемпионатах Украины. 123 встречи он отыграл за «Зарю», 103 - за «Динамо» и 24 - за «Севастополь». На рубеж «250» Александр вышел через 10 лет 225 дней после дебюта, который состоялся 21 июля 2013 года в домашнем поединке севастопольцев против «Шахтера» (1:3).
К слову, юбилейной игра с «моряками» оказалась и для Александра Андриевского, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 111, КУ – 9, СК – 2, ЕК – 27, СУ –1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Караваева в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Караваева
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
21.07.2013
|
Севастополь
|
Шахтер
|
1:3 (д)
|
50-й
|
25.07.2015
|
Заря
|
Металлист
|
0:0 (д)
|
100-й
|
18.11.2017
|
Заря
|
Верес
|
1:1 (д)
|
150-й
|
01.09.2019
|
Динамо
|
Заря
|
2:2 (г)
|
200-й
|
08.08.2021
|
Динамо
|
Заря
|
2:1 (г)
|
250-й
|
02.03.2024
|
Динамо
|
Черноморец
|
1:0 (д)
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