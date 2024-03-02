Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 3 марта, пройдет матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Кривбасс».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 18.00.
«Шахтер – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.
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