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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 20:45 | Обновлено 02 марта 2024, 20:51
825
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги

02 марта 2024, 20:45 | Обновлено 02 марта 2024, 20:51
825
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
ФК Шахтер

В воскресенье, 3 марта, пройдет матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Кривбасс».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 18.00.

«Шахтер – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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