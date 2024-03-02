Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины

19 февраля Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

17-летний форвард «Уотфорда» U-18 попал в резервный состав команды U-19, а его тренером указан Дмитрий Михайленко.

Андрей Шевченко рассказал, как Кристиан попал в этой список:

«Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына, как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства.

Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню», – сказал Шевченко.

В текущем сезоне на счету Кристиана 4 гола за «Уотфорд» U-17.