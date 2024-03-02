Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины
Кристиан достаточно неплохо проявляет себя за молодежные команды «Уотфорда»
19 февраля Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.
17-летний форвард «Уотфорда» U-18 попал в резервный состав команды U-19, а его тренером указан Дмитрий Михайленко.
Андрей Шевченко рассказал, как Кристиан попал в этой список:
«Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына, как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства.
Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню», – сказал Шевченко.
В текущем сезоне на счету Кристиана 4 гола за «Уотфорд» U-17.
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Які ви всі убогі і тупі. І бачу як завжди-більшість вболівальників Шахтаря. По життю такі-аби українців підмахати . Своїх помиями обливати.
Обіжені життям .Малоросні гниди. Вічні бомжі .