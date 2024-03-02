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  4. Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
02 марта 2024, 21:11 |
2065
7

Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины

Кристиан достаточно неплохо проявляет себя за молодежные команды «Уотфорда»

02 марта 2024, 21:11 |
2065
7
Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины
Instagram. Кристиан Шевченко

19 февраля Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

17-летний форвард «Уотфорда» U-18 попал в резервный состав команды U-19, а его тренером указан Дмитрий Михайленко.

Андрей Шевченко рассказал, как Кристиан попал в этой список:

«Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына, как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства.

Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню», – сказал Шевченко.

В текущем сезоне на счету Кристиана 4 гола за «Уотфорд» U-17.

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Андрей Шевченко Кристиан Шевченко сборная Украины по футболу U-19 Уотфорд
Источник Трибуна
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Комментарии 7
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serhiy
То плачете що нема кому грати,нападників нема , а тут пацанчик кажуть нормально грає і нападник - не догода всім бо він син Шевченка. А якби заграли за Англію то би плакали чого в Україну не брали. 
Які ви всі убогі і тупі. І бачу як завжди-більшість вболівальників Шахтаря. По життю такі-аби українців підмахати . Своїх помиями обливати.
  Обіжені життям .Малоросні гниди. Вічні бомжі .
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0
Первый Среди Равных
Син мріє грати лише за Україну ))  Та він на цю Україну плювати хотів з лондонського Біг-Бена і не знайде її на мапі. Просто в збірну Англії будь-якої вікової категорії йому не пробитись. А тут чисто по блату буде грати, і займати місце якогось більш талановитого хлопця. 
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-6
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Marcus
А хто подзвонив скауту?  Цікаво, з цією мрією, скільки знає він слів українською ? Грьобаний квартал усюди.
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-6
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