В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало матча запланировано в 18:00.

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К началу 19-го тура «Колос» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

«Рух» занимает шестую строчку, сыграв 18 матчей и набрав 27 очков.

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Колосом и Рухом

Колос: 23. Фесюн Кирилл, 9. Цуриков Андрей, 5. Бондаренко Валерий, 6. Бурда Никита, 27. Лучкевич Валерий, 90. Богданов Андрей (кап), 7. Демченко Александр, 19. Силва Насцименто Сантос Диего, 30. Тотовицкий Андрей, 70. Топалов Дмитрий, 99. Паулаускас Гитис.

Запас: 1. Горох Валентин, 20. Мысак Роман, 29. Емец Владислав, 69. Ильин Олег, 15. Черноморец Александр, 2. Кукош Каталин, 3. Гончаренко Роман, 14. Милько Вадим, 8. Велетень Владислав, 91. Гусол Артем, 17. Салабай Антон, 22. Безбородько Денис.

Рух: 23. Ледвий Дмитрий, 92. Слюбик Богдан, 29. Дидык Роман, 77. Сыч Алексей, 93. Роман Виталий, 15. Пидгурский Денис, 30. Таллес Бренер, 19. Пастух Евгений, 9. Квасница Илья, 22. Плюман Фредди, 7. Климчук Юрий (кап).

Запас: 1. Герета Юрий-Владимир, 4. Холод Виталий, 73. Лях Ростислав, 10. Притула Остап, 99. Рунич Василий, 8. Карабин Ярослав, 71. Федор Олег.