Омония расторгла контракт с нигерийцем, которого сватали в Днепр-1

«Омония» из Никосии объявила о досрочном прекращении сотрудничества с 21-летним нигерийским вингером Акинкунми Амоо.

Контракт был расторгнут по личным причинам.

Акинкунми Амоо стал футболистом «Омонии» в сентябре минувшего года. Он на правах свободного агента перешел в кипрский клуб из «Копенгагена», но не преуспел (сыграл всего 6 матчей, без результативных действий).

Летом 2023 года интерес к Амоо проявлял «Днепр-1», причем тогда сообщалось о готовности нигерийца переехать в УПЛ.