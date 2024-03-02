Другие новости02 марта 2024, 18:03 |
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Омония расторгла контракт с нигерийцем, которого сватали в Днепр-1
Летом минувшего года «спортклубовцы» проявляли интерес к Акинкунми Амоо
02 марта 2024, 18:03 |
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«Омония» из Никосии объявила о досрочном прекращении сотрудничества с 21-летним нигерийским вингером Акинкунми Амоо.
Контракт был расторгнут по личным причинам.
Акинкунми Амоо стал футболистом «Омонии» в сентябре минувшего года. Он на правах свободного агента перешел в кипрский клуб из «Копенгагена», но не преуспел (сыграл всего 6 матчей, без результативных действий).
Летом 2023 года интерес к Амоо проявлял «Днепр-1», причем тогда сообщалось о готовности нигерийца переехать в УПЛ.
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