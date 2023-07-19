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  4. Днепр-1 интересуется вингером Копенгагена. Игрок отказался переходить в рф
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 18:15 |
548
2

Днепр-1 интересуется вингером Копенгагена. Игрок отказался переходить в рф

Акинкунми Амоо может продолжить карьеру в УПЛ

19 июля 2023, 18:15 |
548
2
Днепр-1 интересуется вингером Копенгагена. Игрок отказался переходить в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Акинкунми Амоо

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» заинтересован в подписании 21-летнего нигерийского правого вингера Акинкунми Амоо из датского «Копенгагена».

Об этом сообщает AllNigeriaSoccer. По информации источника, спортивный директор днепрян уже связался с игроком.

Источник утверждает, что «Днепр-1» хочет арендовать футболиста с правом выкупа, однако руководство «Копенгагена» хочет продать Амоо сразу и настаивает на полном трансфере, поскольку тренер команды не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Сообщается, что клубы все еще ведут переговоры, а сам Амоо хочет перейти в УПЛ.

Интересно, что этим летом «краснодар» из россии интересовался игроком, однако Акинкунми отказался переходить в чемпионат страны-террориста по понятным причинам.

Отмечается, что Амоо также хочет подписать «Омония» и игрок уже даже тренировался с ней на сборах в Польше.

В прошлом сезоне Акинкунми провел всего 4 матча за «Копенгаген», в которых забил 1 гол. Дело в том, что в сентябре 2022 года он получил травму колена и с тех пор не тренировался с командой.

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Копенгаген Днепр-1 Акинкунми Амоо трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник All Nigeria Soccer
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Комментарии 2
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Gargantua
Гуцуляку подмена
сильно он травматичный
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0
OleksandrFCDD
Колись Андрій Русол повернув Довбика із тієї ж Данії за 450 тисяч євро. Нині його ринкова ціна – 15 мільйонів євро. Очевидно, цього африканця беруть, щоб поставити на ноги і ще більше розкрутити.
Дуже правильно. Правий вінгер, 21 рочків, ціна на піку 4 млн. євро, позиція Гуцуляка. Сподіваюся домовляться.
Я в екстазі від трансферів.
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0
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