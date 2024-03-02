Жирона нацелилась на перспективного защитника. Ман Сити может помочь

Каталонская «Жирона» заинтересована в трансфере защитника «Лас-Пальмаса» Мика Мармоля.

Отмечается, что 50% прав на футболиста принадлежит каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Мармоль. «Жирона» в настоящее время является главным претендентом на игрока. Сообщается, что каталонский клуб может заручиться поддержкой «Манчестер Сити», который может полностью выкупить права на футболиста и отдать в аренду «Жироне».

Мика Мармоль провел в этом сезоне 24 матча за «Лас-Пальмас» в Ла Лиге и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что у «Жироны» могут возникнуть проблемы при выходе в ЛЧ.