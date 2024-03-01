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  4. Нужны деньги. У Жироны могут возникнуть проблемы в случае выхода в ЛЧ
Лига чемпионов
01 марта 2024, 18:19 |
344
1

Нужны деньги. У Жироны могут возникнуть проблемы в случае выхода в ЛЧ

Клубу нужно что-то делать с маленьким стадионом

01 марта 2024, 18:19 |
344
1
Нужны деньги. У Жироны могут возникнуть проблемы в случае выхода в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Жироны» готовится к возможным проблемам со стадионом в случае выхода в Лигу чемпионов. Сейчас у клуба один из самых маленьких стадионов в Ла Лиге – 14 тысяч с учетом 5 тысяч на дополнительных трибунах.

Однако УЕФА запрещает участвовать в еврокубках аренам с такими дополнительными трибунами, поэтому «Жироне» придется решать этот вопрос. Клуб думает над реконструкцией стадиона, однако это потребует значительных инвестиций уже сейчас, а пока нет гарантий, что команда выйдет в Лигу чемпионов. Менеджмент готов к тратам, так как уверен, что участие в ЛЧ отобьет любые затраты на арену. Главное – финишировать в топ-4.

Кроме стадиона «Жирона» хочет инвестировать в новую тренировочную базу и академию клуба, а на все эти расходы одновременно без призовых от УЕФА средств нет.

Ранее сообщалось о еще одной возможной проблеме клуба – у «Жироны» тот же владелец, что у «Манчестер Сити». Правда, оба клуба уверены, что их допустят в еврокубки.

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Источник The Athletic
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Український Крим
Олімпі́йський стадіо́н «Монтжуї́к» вам на допомогу в Барселоні! Тим паче там буде весь наступний сезон грати Барса через реконструкцію Камп Ноу Якщо Жирона виграватиме, то її граців на плечах фани до Жирони донесуть
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