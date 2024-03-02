ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что арбитры не смогут вернуться к работе, если не пройдут полиграф.

- Первоочередная задача – вернуть доверие к судьям. Для этого имплементируем два нововведения. Первое – это полиграф, его будут проходить все арбитры. Сейчас разрабатывается прозрачная и понятная процедура для этого. Второе – назначение арбитров жеребьевкой.

- Все же мы понимаем, что это недоказательная история и вряд ли используется доказательно, например, в судебных делах. А имеет лишь как некая совещательная функция

- Мы рассматриваем полиграф как возможность получения дополнительной информации, чтобы понимать, с какими арбитрами мы можем работать, а с какими – нет.

Эффективность этого метода мне подтвердили сотрудники спецслужб, представители компаний, которые используют эту технологию. Поэтому если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе.

- То, что вы хотите узнать от арбитров, будет касаться только будущих кейсов? Будут ли проверяться и прошлые истории?

- Нет, прошлые – нет. Мы стартуем с чистого листа.

- Полиграф будет касаться только судей? Потому что проблемы судейства – это не только те, кто берет. Есть же и те, кто дают.

- УАФ отвечает за подготовку арбитров, поэтому мы приняли решение в отношении них. Что касается других вероятных участников процесса, то это дело клубов и соответствующих правоохранительных органов, – сказал Шевченко.