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  4. ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 16:44 |
469
3

ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»

Президент УАФ – о нововведениях

02 марта 2024, 16:44 |
469
3
ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что арбитры не смогут вернуться к работе, если не пройдут полиграф.

- Первоочередная задача – вернуть доверие к судьям. Для этого имплементируем два нововведения. Первое – это полиграф, его будут проходить все арбитры. Сейчас разрабатывается прозрачная и понятная процедура для этого. Второе – назначение арбитров жеребьевкой.

- Все же мы понимаем, что это недоказательная история и вряд ли используется доказательно, например, в судебных делах. А имеет лишь как некая совещательная функция
- Мы рассматриваем полиграф как возможность получения дополнительной информации, чтобы понимать, с какими арбитрами мы можем работать, а с какими – нет.

Эффективность этого метода мне подтвердили сотрудники спецслужб, представители компаний, которые используют эту технологию. Поэтому если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе.

- То, что вы хотите узнать от арбитров, будет касаться только будущих кейсов? Будут ли проверяться и прошлые истории?
- Нет, прошлые – нет. Мы стартуем с чистого листа.

- Полиграф будет касаться только судей? Потому что проблемы судейства – это не только те, кто берет. Есть же и те, кто дают.
- УАФ отвечает за подготовку арбитров, поэтому мы приняли решение в отношении них. Что касается других вероятных участников процесса, то это дело клубов и соответствующих правоохранительных органов, – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко судьи (арбитры) жеребьевка Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола исполком УАФ
Источник Трибуна
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vruthiy-112
Так всі починають, потім все стане на місця.!!!
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+1
Vitaliy Vit
поліграф в 21 ст... омг
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+1
romanchik.8409
Сказочный дебил...Не может быть полиграф 100% доказательством...Даже в судебной практике...Полиграф это всего навсего показывает физиологические процессы организма... Будут и судьи через суд восстановить свою честь и достоинство..И будут выигрывать суды...
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0
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