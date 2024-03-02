«Неадекватные дураки». Экс-капитан Динамо высказался о Гармаше и Хачериди

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался об экс-одноклубниках Евгении Хачериди и Денисе Гармаше.

«Евгений и Денис просто специфические люди, с которыми нужно знать, как себя вести. Возможно, иногда, они меня выводили из себя, но они классные ребята. Самое главное – не на экране это крутые ребята, добрые и искренние люди. Это то, за что я их люблю. А то, какие они неадекватные дураки – у них свои жуки в голове», – рассказал Морозюк.

Ранее Морозюк рассказал о разводе со своей женой Ириной.