Украина. Премьер лига02 марта 2024, 16:51 |
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«Неадекватные дураки». Экс-капитан Динамо высказался о Гармаше и Хачериди
Николай Морозюк поделился мнением о бывших одноклубниках
02 марта 2024, 16:51 |
1576
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Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался об экс-одноклубниках Евгении Хачериди и Денисе Гармаше.
«Евгений и Денис просто специфические люди, с которыми нужно знать, как себя вести. Возможно, иногда, они меня выводили из себя, но они классные ребята. Самое главное – не на экране это крутые ребята, добрые и искренние люди. Это то, за что я их люблю. А то, какие они неадекватные дураки – у них свои жуки в голове», – рассказал Морозюк.
Ранее Морозюк рассказал о разводе со своей женой Ириной.
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