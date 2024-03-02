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  4. «Неадекватные дураки». Экс-капитан Динамо высказался о Гармаше и Хачериди
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 16:51 |
1576
1

«Неадекватные дураки». Экс-капитан Динамо высказался о Гармаше и Хачериди

Николай Морозюк поделился мнением о бывших одноклубниках

02 марта 2024, 16:51 |
1576
1
«Неадекватные дураки». Экс-капитан Динамо высказался о Гармаше и Хачериди
УАФ. Николай Морозюк

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался об экс-одноклубниках Евгении Хачериди и Денисе Гармаше.

«Евгений и Денис просто специфические люди, с которыми нужно знать, как себя вести. Возможно, иногда, они меня выводили из себя, но они классные ребята. Самое главное – не на экране это крутые ребята, добрые и искренние люди. Это то, за что я их люблю. А то, какие они неадекватные дураки – у них свои жуки в голове», – рассказал Морозюк.

Ранее Морозюк рассказал о разводе со своей женой Ириной.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Морозюк Евгений Хачериди Денис Гармаш
Источник Брутальный футбол
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