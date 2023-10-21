Николай МОРОЗЮК: «От Суркиса я уехал в шоке»

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Николай Морозюк рассказал, что в какой-то момент своей карьеры был в шоке от действий президента клуба Игоря Суркиса. Ситуация имела место, когда Суркис хочет подписать с Морозюком новый контракт, а футболист хотел уйти в другую команду. И все же президент «Динамо» своего добился.

«Он говорит: «Какую зарплату хочешь? Давай так, я тебе даю бумажку и у меня бумажку, пишем две суммы: у кого больше, на той и сходимся». Я думаю: лучше больше написать, чем меньше.

Написал, а у него оказалось, что больше. Он спрашивает: «Устраивает?» – «Да». Все, я подписал и уехал в шоке», – рассказал Морозюк.

Как известно, в начале 2023 года Николай Морозюк стал футбольным агентом.