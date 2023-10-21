Николай МОРОЗЮК: «От Суркиса я уехал в шоке»
Экс-футболист «Динамо» вспомнил разговор с президентом киевского клуба о новом контракте
Бывший полузащитник «Динамо» Киев Николай Морозюк рассказал, что в какой-то момент своей карьеры был в шоке от действий президента клуба Игоря Суркиса. Ситуация имела место, когда Суркис хочет подписать с Морозюком новый контракт, а футболист хотел уйти в другую команду. И все же президент «Динамо» своего добился.
«Он говорит: «Какую зарплату хочешь? Давай так, я тебе даю бумажку и у меня бумажку, пишем две суммы: у кого больше, на той и сходимся». Я думаю: лучше больше написать, чем меньше.
Написал, а у него оказалось, что больше. Он спрашивает: «Устраивает?» – «Да». Все, я подписал и уехал в шоке», – рассказал Морозюк.
Как известно, в начале 2023 года Николай Морозюк стал футбольным агентом.
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