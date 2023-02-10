ФОТО. Николай Морозюк подписал контракт с ProStar и стал футбольным агентом
Ранее Морозюк завершил карьеру и стал спортивным директором клуба «Красава»
Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк подписал контракт с агентством ProStar и стал футбольным агентом.
Агентство, которое возглавляет гендиректор Вадим Шаблий, сообщило в соцсетях:
«Мы рады приветствовать в нашей команде Prostar в прошлом одного из лучших крайних защитников Украины.
Уже больше 10 лет нас объединяет не только дружба, но и желание добиться успехов в футболе. Николай дважды становился чемпионом страны, играл за сборную.
Недавно завершил активную карьеру и теперь поможет нам в качестве менеджера искать и развивать футбольные таланты».
Ранее Морозюк завершил карьеру и стал спортивным директором кипрского клуба Евгений Савина «Красава».
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