ФОТО. Николай Морозюк подписал контракт с ProStar и стал футбольным агентом

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк подписал контракт с агентством ProStar и стал футбольным агентом.

Агентство, которое возглавляет гендиректор Вадим Шаблий, сообщило в соцсетях:

«Мы рады приветствовать в нашей команде Prostar в прошлом одного из лучших крайних защитников Украины.

Уже больше 10 лет нас объединяет не только дружба, но и желание добиться успехов в футболе. Николай дважды становился чемпионом страны, играл за сборную.

Недавно завершил активную карьеру и теперь поможет нам в качестве менеджера искать и развивать футбольные таланты».

Ранее Морозюк завершил карьеру и стал спортивным директором кипрского клуба Евгений Савина «Красава».