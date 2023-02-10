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  4. ФОТО. Николай Морозюк подписал контракт с ProStar и стал футбольным агентом
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 01:40 | Обновлено 10 февраля 2023, 02:16
63
0

ФОТО. Николай Морозюк подписал контракт с ProStar и стал футбольным агентом

Ранее Морозюк завершил карьеру и стал спортивным директором клуба «Красава»

10 февраля 2023, 01:40 | Обновлено 10 февраля 2023, 02:16
63
0
ФОТО. Николай Морозюк подписал контракт с ProStar и стал футбольным агентом
ProStar. Шаблий и Морозюк

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк подписал контракт с агентством ProStar и стал футбольным агентом.

Агентство, которое возглавляет гендиректор Вадим Шаблий, сообщило в соцсетях:

«Мы рады приветствовать в нашей команде Prostar в прошлом одного из лучших крайних защитников Украины.

Уже больше 10 лет нас объединяет не только дружба, но и желание добиться успехов в футболе. Николай дважды становился чемпионом страны, играл за сборную.

Недавно завершил активную карьеру и теперь поможет нам в качестве менеджера искать и развивать футбольные таланты».

Ранее Морозюк завершил карьеру и стал спортивным директором кипрского клуба Евгений Савина «Красава».

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Николай Морозюк Красава Вадим Шаблий Евгений Савин футбольные агенты
Источник Instagram
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