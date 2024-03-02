Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Вест Хэмом
Англия
02 марта 2024, 16:11 | Обновлено 02 марта 2024, 16:55
331
0

Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Вест Хэмом

Украинец выйдет на поле с первых минут

02 марта 2024, 16:11 | Обновлено 02 марта 2024, 16:55
331
0
Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 2 марта «Эвертон» Виталия Миколенко в матче 27-го тура АПЛ на «Гудисон Парк» примет «Вест Хэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брентуэйт, Тарковски, Годфри, Онана, Гарнер, Дукуре, Макнил, Харрисон, Бето

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Цоуфал, Альварес, Соучек, Пакета, Уорд-Прауз, Кудус, Боуэн

По теме:
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сыграют ли Мудрик и Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Челси
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Виталий Миколенко Эвертон Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
Теннис | 01 марта 2024, 18:36 9
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты

Андрей Рублев лишится призовых и заработанных очков

Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Теннис | 02 марта 2024, 07:25 0
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине

Ангелина Калинина продолжает борьбу за титул соревнований WTA 250 в Техасе

Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.03.2024, 16:27
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Футбол | 01.03.2024, 17:02
Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Футбол | 02.03.2024, 10:41
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 12
Футбол
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
29.02.2024, 23:07 7
Другие виды
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 16
Теннис
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 147
Футбол
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем