Англия02 марта 2024, 16:11 | Обновлено 02 марта 2024, 16:55
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Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Вест Хэмом
Украинец выйдет на поле с первых минут
02 марта 2024, 16:11 | Обновлено 02 марта 2024, 16:55
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Сегодня, 2 марта «Эвертон» Виталия Миколенко в матче 27-го тура АПЛ на «Гудисон Парк» примет «Вест Хэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч.
Составы команд:
«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брентуэйт, Тарковски, Годфри, Онана, Гарнер, Дукуре, Макнил, Харрисон, Бето
«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Цоуфал, Альварес, Соучек, Пакета, Уорд-Прауз, Кудус, Боуэн
Today's Toffees! 👊🔵#EVEWHU pic.twitter.com/YI20auEf23— Everton (@Everton) March 2, 2024
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