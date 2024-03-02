Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Вест Хэмом

Сегодня, 2 марта «Эвертон» Виталия Миколенко в матче 27-го тура АПЛ на «Гудисон Парк» примет «Вест Хэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брентуэйт, Тарковски, Годфри, Онана, Гарнер, Дукуре, Макнил, Харрисон, Бето

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Цоуфал, Альварес, Соучек, Пакета, Уорд-Прауз, Кудус, Боуэн