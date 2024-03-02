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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Англия
02 марта 2024, 15:12 |
382
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Встреча состоится 3 марта

02 марта 2024, 15:12 |
382
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главнорго тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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