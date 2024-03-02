ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главнорго тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция