Англия02 марта 2024, 15:12 |
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Встреча состоится 3 марта
02 марта 2024, 15:12 |
382
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главнорго тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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