Англия26 февраля 2024, 11:36 |
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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта в 17:30 матч чемпионата Англии
26 февраля 2024, 11:36 |
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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