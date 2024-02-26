Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ