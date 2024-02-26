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Англия
26 февраля 2024, 11:36 |
98
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта в 17:30 матч чемпионата Англии

26 февраля 2024, 11:36 |
98
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Goal.com. Манчестері Сити – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
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Источник Sport.ua
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