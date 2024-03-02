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  4. Мичел высказался о матче с Мальоркой, которой Жирона проиграла в Кубке
Испания
02 марта 2024, 16:22 | Обновлено 02 марта 2024, 17:04
620
0

Мичел высказался о матче с Мальоркой, которой Жирона проиграла в Кубке

Каталонский клуб попытается взять реванш

02 марта 2024, 16:22 | Обновлено 02 марта 2024, 17:04
620
0
Мичел высказался о матче с Мальоркой, которой Жирона проиграла в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме и начнется в 19:30. Недавно «Мальорка» победила «Жирону» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча.

«Нас ждет тяжелый матч. У «Мальорки» хороший менталитет, они недавно вышли в исторический финал Кубка Испании. У них очень четкая манера игры, и, если мы хотим выиграть матч, то нам придется навязать свой стиль игры.

Наши игроки проводят невероятный сезон. Это правда, что мы боремся за еврокубки и Лигу чемпионов – это наша обязанность, надеемся мы сможем этого достичь», – сказал Мичел.

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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Marca
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