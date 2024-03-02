Мичел высказался о матче с Мальоркой, которой Жирона проиграла в Кубке

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме и начнется в 19:30. Недавно «Мальорка» победила «Жирону» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча.

«Нас ждет тяжелый матч. У «Мальорки» хороший менталитет, они недавно вышли в исторический финал Кубка Испании. У них очень четкая манера игры, и, если мы хотим выиграть матч, то нам придется навязать свой стиль игры.

Наши игроки проводят невероятный сезон. Это правда, что мы боремся за еврокубки и Лигу чемпионов – это наша обязанность, надеемся мы сможем этого достичь», – сказал Мичел.