Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 2 марта полтавская «Ворскла» в матче 19-го тура УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Пердута, Хрипчук, Скляр, Сиссоко, Кане, Мякушко, Степанюк

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Кучеров, Банада, Дахновский, Шастал, Яго, Мрвальевич