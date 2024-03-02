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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 14:54 |
320
0

Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 19-м туре УПЛ

02 марта 2024, 14:54 |
320
0
Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 2 марта полтавская «Ворскла» в матче 19-го тура УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Пердута, Хрипчук, Скляр, Сиссоко, Кане, Мякушко, Степанюк

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Кучеров, Банада, Дахновский, Шастал, Яго, Мрвальевич

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Ворскла Полтава Верес Ровно Ворскла - Верес Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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