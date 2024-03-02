Украина. Премьер лига02 марта 2024, 14:54 |
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Ворскла – Верес. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 19-м туре УПЛ
02 марта 2024, 14:54 |
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Сегодня, 2 марта полтавская «Ворскла» в матче 19-го тура УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Пердута, Хрипчук, Скляр, Сиссоко, Кане, Мякушко, Степанюк
«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Кучеров, Банада, Дахновский, Шастал, Яго, Мрвальевич
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