Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Донна Векич показала, как ищет свой форхенд в мусорном баке
WTA
02 марта 2024, 14:13 |
515
0

ФОТО. Донна Векич показала, как ищет свой форхенд в мусорном баке

Хорватская теннисистка иронично отреагировала на свое поражение в Сан-Диего

02 марта 2024, 14:13 |
515
0
ФОТО. Донна Векич показала, как ищет свой форхенд в мусорном баке
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка Донна Векич иронично отреагировала на поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

На пути в полуфинал 28-я ракетка мира проиграла британке Кэти Бултер – 4:6, 3:6.

После завершения встречи хорватка выложила фото с мусорным баком и подписала: «Ищу свой форхенд».

Отметим, что Бултер в полуфинале сразится против третьей сеяной американкой Эммой Наварро.

По теме:
Костюк оценила победу над Павлюченковой и высказалась о матче с Пегулой
Костюк идет за трофеем. Определены все полуфиналистки турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Донна Векич Кэти Бултер WTA Сан-Диего
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Футбол | 01 марта 2024, 16:49 8
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»

В клубе и не рассчитывали бороться за чемпионство

Кто поборется за титул? На турнире АТР 500 в Акапулько определены финалисты
Теннис | 02 марта 2024, 08:13 1
Кто поборется за титул? На турнире АТР 500 в Акапулько определены финалисты
Кто поборется за титул? На турнире АТР 500 в Акапулько определены финалисты

Алекс де Минаур прошел Джека Дрейпера, а Каспер Рууд с камбеком закрыл Хольгера Руне

Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Биатлон | 01.03.2024, 18:40
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Футбол | 02.03.2024, 10:41
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Футбол | 02.03.2024, 06:22
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 11
Футбол
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
29.02.2024, 11:45 12
Биатлон
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 4
Бокс
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 107
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем