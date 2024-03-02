ФОТО. Донна Векич показала, как ищет свой форхенд в мусорном баке

Хорватская теннисистка Донна Векич иронично отреагировала на поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

На пути в полуфинал 28-я ракетка мира проиграла британке Кэти Бултер – 4:6, 3:6.

После завершения встречи хорватка выложила фото с мусорным баком и подписала: «Ищу свой форхенд».

Отметим, что Бултер в полуфинале сразится против третьей сеяной американкой Эммой Наварро.