WTA02 марта 2024, 14:13 |
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ФОТО. Донна Векич показала, как ищет свой форхенд в мусорном баке
Хорватская теннисистка иронично отреагировала на свое поражение в Сан-Диего
02 марта 2024, 14:13 |
515
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Хорватская теннисистка Донна Векич иронично отреагировала на поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
На пути в полуфинал 28-я ракетка мира проиграла британке Кэти Бултер – 4:6, 3:6.
После завершения встречи хорватка выложила фото с мусорным баком и подписала: «Ищу свой форхенд».
Отметим, что Бултер в полуфинале сразится против третьей сеяной американкой Эммой Наварро.
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