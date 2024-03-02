ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила аренду защитника Тоттенхэма

«Бавария» официально сообщила о том, что контракт с защитником Эриком Дайером продлен еще на год. 30-летний англичанин останется в клубе до лета 2025 года.

Напомним, Дайер перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года на правах годичной аренды с опцией продления еще на год. И эту опцию в Мюнхене решили активировать.

В нынешнем сезоне Дайер провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Вчера «Бавария» потеряла очки в матче с «Фрайбургом».