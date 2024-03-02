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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила аренду защитника Тоттенхэма
Бразилия
02 марта 2024, 14:08 |
120
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила аренду защитника Тоттенхэма

Эрик Дайер останется в Мюнхене еще на год

02 марта 2024, 14:08 |
120
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила аренду защитника Тоттенхэма
ФК Бавария. Эрик Дайер

«Бавария» официально сообщила о том, что контракт с защитником Эриком Дайером продлен еще на год. 30-летний англичанин останется в клубе до лета 2025 года.

Напомним, Дайер перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года на правах годичной аренды с опцией продления еще на год. И эту опцию в Мюнхене решили активировать.

В нынешнем сезоне Дайер провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Вчера «Бавария» потеряла очки в матче с «Фрайбургом».

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Эрик Дайер Бавария Тоттенхэм аренда игрока продление контракта
Источник ФК Бавария
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