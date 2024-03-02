ФОТО. Милота дня. Как Лунин провел утро накануне игры с Яремчуком
Сегодня «Реал» сыграет против «Валенсии»
В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид». Матч начнется в 22:00.
Ожидается, что в этом противостоянии примут участие футболисты сборной Украины по футболу – вратарь «галактикос» Андрей Лунин и форвард «летучих мышей» Роман Яремчук.
В преддверии матча Лунин выставил в своем инстаграме милое фото с сыном, как они вместе проводят утреннюю зарядку.
Недавно украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вместе с известным испанским кулинарным блогером Элиасом Досунму приготовили украинское национальное блюдо.
ФОТО. Милота дня. Как Лунин провел утро накануне игры с Яремчуком
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