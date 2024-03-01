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  4. ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины
Испания
01 марта 2024, 21:33 |
1818
4

ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины

Андрей показал, как правильно готовить борщ

01 марта 2024, 21:33 |
1818
4
ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вместе с известным испанским кулинарным блогером Элиасом Досунму приготовили украинское национальное блюдо.

Лунин поделился видео в своем инстаграме, где он вместе с Досунму готовят борщ.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин в своих социальных сетях опубликовал фото, на котором изображено грузинское блюдо хинкали. Андрей пригласил в Мадрид полакомиться блюдом известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова.

ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины

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Андрей Лунин видео Реал Мадрид lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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JLF
А що на це сказав Анчелотті, не підкажете?
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+2
roman75zpr
Нельзя такие новости на ночь показывать ) аж есть захотелось ) 
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0
ErichMariaШевченко
Народное блюдо это кулеш!    А борщ смогли готовить, только когда помидоры попали на наши земли через Бессарабию.   А те помидоры, как и картошку, табак, кукурузу и др. притащил в Европу Колумб  525 лет назад.
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-4
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