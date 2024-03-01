ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины
Андрей показал, как правильно готовить борщ
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вместе с известным испанским кулинарным блогером Элиасом Досунму приготовили украинское национальное блюдо.
Лунин поделился видео в своем инстаграме, где он вместе с Досунму готовят борщ.
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.
Ранее Лунин в своих социальных сетях опубликовал фото, на котором изображено грузинское блюдо хинкали. Андрей пригласил в Мадрид полакомиться блюдом известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова.
ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины
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