ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
Украинский вратарь пригласил в Мадрид Андрея Беднякова
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин посетил грузинскую кухню в Мадриде.
Лунин в своем инстаграме опубликовал сториз, на котором изображено грузинское блюдо хинкали. Андрей пригласил в Мадрид полакомиться блюдом известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова.
«Приезжай в Мадрид», – написал Лунин в инстаграме.
Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
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