Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин посетил грузинскую кухню в Мадриде.

Лунин в своем инстаграме опубликовал сториз, на котором изображено грузинское блюдо хинкали. Андрей пригласил в Мадрид полакомиться блюдом известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова.

«Приезжай в Мадрид», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену