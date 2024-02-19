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  4. ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
Испания
19 февраля 2024, 23:37 |
659
2

ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену

Украинский вратарь пригласил в Мадрид Андрея Беднякова

19 февраля 2024, 23:37 |
659
2
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин посетил грузинскую кухню в Мадриде.

Лунин в своем инстаграме опубликовал сториз, на котором изображено грузинское блюдо хинкали. Андрей пригласил в Мадрид полакомиться блюдом известного украинского шоумена и футбольного болельщика Андрея Беднякова.

«Приезжай в Мадрид», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену

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Андрей Бедняков Реал Мадрид Андрей Лунин фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Евгений Кожушко
А Лунін взагалі в курсі що в Україні війна і чоловіків призивного віку не випускають за кордон?🤦‍♂️
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Андрей Залищук
"приїжджай" треба писати
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