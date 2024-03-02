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  4. Минай – Металлист 1925. Вакула и Гармаш выйдут в основе
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 12:28 |
109
0

Минай – Металлист 1925. Вакула и Гармаш выйдут в основе

Стали известны составы команд

02 марта 2024, 12:28 |
109
0
Минай – Металлист 1925. Вакула и Гармаш выйдут в основе
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Сегодня, 2 марта «Минай» в матче 19-го тура УПЛ примет «Металлист 1925». Начало поединка – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнийчук, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Устименко

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Фарина, Курило, Червак, Имереков, Габелок, Ари Моура, Юрченко, Гармаш, Юсов

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Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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