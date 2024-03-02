Минай – Металлист 1925. Вакула и Гармаш выйдут в основе

Сегодня, 2 марта «Минай» в матче 19-го тура УПЛ примет «Металлист 1925». Начало поединка – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнийчук, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Устименко

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Фарина, Курило, Червак, Имереков, Габелок, Ари Моура, Юрченко, Гармаш, Юсов