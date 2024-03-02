Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Президент УАФ сообщил, что дефицит составляет 105 миллионов гривен
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о дефиците бюджета в ассоциации.
«У нас дефицит бюджета – 105 миллионов гривен. Но после аудита станет понятнее. Следует подождать, поскольку проводится аудит за 9 лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный – анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.
Больше сказать не могу, ждем конца аудита. Но результаты проверки все узнают», – сказал Шевченко.
Ранее Шевченко сообщил, что УАФ ведет переговоры с известным брендом Adidas.
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