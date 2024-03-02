Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о дефиците бюджета в ассоциации.

«У нас дефицит бюджета – 105 миллионов гривен. Но после аудита станет понятнее. Следует подождать, поскольку проводится аудит за 9 лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный – анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.

Больше сказать не могу, ждем конца аудита. Но результаты проверки все узнают», – сказал Шевченко.

Ранее Шевченко сообщил, что УАФ ведет переговоры с известным брендом Adidas.