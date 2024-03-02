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  4. Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 12:02 |
813
0

Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета

Президент УАФ сообщил, что дефицит составляет 105 миллионов гривен

02 марта 2024, 12:02 |
813
0
Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о дефиците бюджета в ассоциации.

«У нас дефицит бюджета – 105 миллионов гривен. Но после аудита станет понятнее. Следует подождать, поскольку проводится аудит за 9 лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный – анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.

Больше сказать не могу, ждем конца аудита. Но результаты проверки все узнают», – сказал Шевченко.

Ранее Шевченко сообщил, что УАФ ведет переговоры с известным брендом Adidas.

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Андрей Шевченко бюджет Украинская ассоциация футбола финансы
Источник Трибуна
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