У сборной будет новая форма? УАФ ведет переговоры с известным брендом
В УАФ истекает соглашение с фирмой Joma
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что ведет переговоры с известным спортивным брендом Adidas о возможном сотрудничестве.
«У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества.
Мы прорабатываем варианты и должны выбрать лучший для нас», – рассказал Шевченко.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в Мюнхене встретился с генеральным директором немецкого бренда спортивной одежды и экипировки Adidas Бьёрном Гульденом.
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