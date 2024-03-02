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  4. У сборной будет новая форма? УАФ ведет переговоры с известным брендом
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 10:58 |
425
0

У сборной будет новая форма? УАФ ведет переговоры с известным брендом

В УАФ истекает соглашение с фирмой Joma

02 марта 2024, 10:58 |
425
0
У сборной будет новая форма? УАФ ведет переговоры с известным брендом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что ведет переговоры с известным спортивным брендом Adidas о возможном сотрудничестве.

«У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества.

Мы прорабатываем варианты и должны выбрать лучший для нас», – рассказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в Мюнхене встретился с генеральным директором немецкого бренда спортивной одежды и экипировки Adidas Бьёрном Гульденом.

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Adidas Андрей Шевченко сборная Украины по футболу игровая форма Joma Украинская ассоциация футбола
Источник Трибуна
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