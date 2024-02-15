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Сборная УКРАИНЫ
15 февраля 2024, 16:58 |
642
2

У сборной Украины будет новая форма? Шевченко встретился с гендиром Adidas

Действующим техническим партнером «сине-желтых» является Joma

15 февраля 2024, 16:58 |
642
2
У сборной Украины будет новая форма? Шевченко встретился с гендиром Adidas
Instagram. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в Мюнхене встретился с генеральным директором немецкого бренда спортивной одежды и экипировки Adidas Бьёрном Гульденом.

Эта встреча интересна в контексте возможного сотрудничества Adidas и национальной сборной Украины по футболу.

Действующий технический партнер «сине-желтых», испанский бренд Joma, давно вызывает вопросы у болельщиков, ведь до сих пор не вышел с российского рынка спортивной одежды. Более того, летом 2022 года Joma представила новую форму для двух российских команд.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу игровая форма Adidas Joma фото
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Lulinnha
Joma одягає класно деякі клубні команди. Но для  збірної явно якийсь шлак....
Треба спробувати щось нове. Навіть не Адідас. Може Каппа. 
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+1
SandroKing
А в чому рузниця? Той же російський Оренбург в формі Adidas грає.
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+1
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