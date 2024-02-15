У сборной Украины будет новая форма? Шевченко встретился с гендиром Adidas

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в Мюнхене встретился с генеральным директором немецкого бренда спортивной одежды и экипировки Adidas Бьёрном Гульденом.

Эта встреча интересна в контексте возможного сотрудничества Adidas и национальной сборной Украины по футболу.

Действующий технический партнер «сине-желтых», испанский бренд Joma, давно вызывает вопросы у болельщиков, ведь до сих пор не вышел с российского рынка спортивной одежды. Более того, летом 2022 года Joma представила новую форму для двух российских команд.