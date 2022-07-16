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  4. Спонсор сборной Украины презентовал форму для двух российских клубов
Россия
16 июля 2022, 18:38 |
513
1

Спонсор сборной Украины презентовал форму для двух российских клубов

Компания Joma хочет усидеть на двух стульях сразу

16 июля 2022, 18:38 |
513
1
Спонсор сборной Украины презентовал форму для двух российских клубов
цска москва

Испанский производитель спортивной одежды Joma презентовал новую форму для российских клубов «ахмат» и цска

Отметим, что Joma – технический спонсор национальной сборной Украины с 2017 года.

К сожалению, из всех производителей футбольных форм, только Nike расторг контракты с клубами рпл.

 

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Ахмат Грозный ЦСКА Москва Joma сборная Украины по футболу игровая форма
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Источник ФК ЦСКА Москва
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veter
Технический спонсор частично или полностью  покрывает технические расходы в рамках организации мероприятия.
 .
А может и перестать это делать.
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