Спонсор сборной Украины презентовал форму для двух российских клубов

Испанский производитель спортивной одежды Joma презентовал новую форму для российских клубов «ахмат» и цска

Отметим, что Joma – технический спонсор национальной сборной Украины с 2017 года.

К сожалению, из всех производителей футбольных форм, только Nike расторг контракты с клубами рпл.