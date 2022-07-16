Россия16 июля 2022, 18:38 |
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Спонсор сборной Украины презентовал форму для двух российских клубов
Компания Joma хочет усидеть на двух стульях сразу
16 июля 2022, 18:38 |
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Испанский производитель спортивной одежды Joma презентовал новую форму для российских клубов «ахмат» и цска
Отметим, что Joma – технический спонсор национальной сборной Украины с 2017 года.
К сожалению, из всех производителей футбольных форм, только Nike расторг контракты с клубами рпл.
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А может и перестать это делать.