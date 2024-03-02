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Англия
02 марта 2024, 11:43 | Обновлено 02 марта 2024, 12:37
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0

Журналист: «Трансфер Соломона – хитрый и нечестный ход Тоттенхэма»

«Шахтер» рассчитывал получить отступные за своего израильского легионера

02 марта 2024, 11:43 | Обновлено 02 марта 2024, 12:37
726
0
Журналист: «Трансфер Соломона – хитрый и нечестный ход Тоттенхэма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Журналист Evening Standard Дэн Килпатрик высказал мнение о том, что грядущим летом «Тоттенхэм» может продать вингера Манора Соломона, которого летом 2023-го «шпоры» подписали на правах свободного агента, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.

«Соломон был бесплатным трансфером. В таких обстоятельствах забрать его из «Шахтера» было хитрым и нечестным ходом».

«За сколько бы «шпоры» ни продали его, это было бы прибылью. Это сделало бы его хитрым бизнесом, и я не думаю, что этот вариант можно исключить, если летом они подпишут пару вингеров, что определенно возможно», – сказал Килпатрик.

Напомним, в ноябре СМИ сообщали, что «Тоттенхэм» готов заплатить «Шахтеру» определенную компенсацию за трансфер Соломона, однако в реальности этого так и не произошло.

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Источник Football365
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