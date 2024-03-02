ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже

Пока Криштиану Роналду наблюдал с трибуны за тем, как «Аль-Наср» не смог обыграть в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хазем», его невеста слетала в Париж и приняла участие в Неделе моды в столице Франции.

30-летняя Джорджина вспомнила модельное прошлое и продефилировала по подиуму в оригинальном красном платье со ссылкой на футбольную форму – с цифрой 7, фамилией и автографом Роналду.

Отметим, что за тем, как Родригес дефилирует по подиуму, наблюдал также экс-футболист, а ныне владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм.