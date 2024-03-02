Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
«Канониры» вряд ли будут пытаться подписать Михаила
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб следующего трансферного окна.
Украинского вингера снова начали связывать с лондонским «Арсеналом». Однако портал Teamtalk сообщил, что «Арсенал» уже принял окончательное решение по Мудрику. «Канониры» полностью удовлетворены Леандро Троссардом, которого подписали, когда трансфер Мудрика в 2023 году сорвался, и не будут пытаться подписать украинского футболиста следующим летом.
В этом сезоне за «Челси» Мудрик провел во всех турнирах 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.
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