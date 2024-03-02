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  4. Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Англия
02 марта 2024, 10:41 |
914
3

Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали

«Канониры» вряд ли будут пытаться подписать Михаила

02 марта 2024, 10:41 |
914
3
Попробует ли Арсенал снова подписать Мудрика? В Англии раскрыли детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб следующего трансферного окна.

Украинского вингера снова начали связывать с лондонским «Арсеналом». Однако портал Teamtalk сообщил, что «Арсенал» уже принял окончательное решение по Мудрику. «Канониры» полностью удовлетворены Леандро Троссардом, которого подписали, когда трансфер Мудрика в 2023 году сорвался, и не будут пытаться подписать украинского футболиста следующим летом.

В этом сезоне за «Челси» Мудрик провел во всех турнирах 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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Источник TeamTalk
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Комментарии 3
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vitaha33
Тросар за 20млн набагато ефективніший за Мудрика, тут навіть нема про що говорити
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+1
Лига Конференций Без Динамо
Разве что за 100к фунтов. Это его максимальная цена
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0
Octopus
7 голов и 1 ассист это намного эффективнее Мудрика? При чем 3 гола из 7 Троссард забил когда счет в матче был 5:0, то есть никакого серьезного влияния на игру Арсенала и результаты у него нет.
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-1
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