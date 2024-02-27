Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб следующего трансферного окна.

По информации портала Fichajes, Мудрик из-за нехватки игрового времени может покинуть «Стемфорд Бридж» летом. «Челси» рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер игрока, но сейчас первый вариант выглядит более вероятным, поскольку «пенсионерам» вряд ли удастся отбить инвестированы в украинца деньги.

Сообщается, что в подписании Мудрика заинтересован лондонский «Арсенал», который в свое время был близок к его трансферу из «Шахтера». За «Арсенал» выступает также партнер Мудрика по сборной Украины Александр Зинченко. Помимо «канониров» интерес к Михаилу также приписывают туринскому «Ювентусу».

В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.