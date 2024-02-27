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  4. Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Англия
27 февраля 2024, 14:42 |
2387
8

Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом

Украинский вингер может примерить футболку «Арсенала»

27 февраля 2024, 14:42 |
2387
8
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб следующего трансферного окна.

По информации портала Fichajes, Мудрик из-за нехватки игрового времени может покинуть «Стемфорд Бридж» летом. «Челси» рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер игрока, но сейчас первый вариант выглядит более вероятным, поскольку «пенсионерам» вряд ли удастся отбить инвестированы в украинца деньги.

Сообщается, что в подписании Мудрика заинтересован лондонский «Арсенал», который в свое время был близок к его трансферу из «Шахтера». За «Арсенал» выступает также партнер Мудрика по сборной Украины Александр Зинченко. Помимо «канониров» интерес к Михаилу также приписывают туринскому «Ювентусу».

В АПЛ украинец в этом сезоне провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.

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Михаил Мудрик Александр Зинченко Арсенал Лондон Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Ювентус
Источник Fichajes.net
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Комментарии 9
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Alex T
Утка то понятно. Хотя в аренду его в другую лигу вероятно сдавать им необходимо просто, и $ какие отбивать любыми способами и в теории может заиграет еще, а нет так избавиться потом что б € не сосал чемоданами
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+3
Лига Конференций Без Динамо
В Арсенале не дураки, им этот мусор не нужен, тем более за него захотят наверняка слишком много
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+2
Сергій Іващенко
Мені бабка на ухо сказала що їй сказав Микола, у якого кум а тому куму сказав той. Серйозно? Тобто Мудрика, який не грає за 10-ту команду АПЛ, хоче підписати один з лідерів? Нє, ну а шо, креативнінько... 
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+1
Умник
Взял бы перешел в условный Лидс или Сандерленд, помог вернуть командуив апл. Огонь бы было.
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+1
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Fant24
Арсенал серьезпый клуб.зачем им такое как мудрик
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+1
Falko
От, скільки Спорти сюди тягнули цей Fichajes, не пам'ятаю звідти чогось вартісного.
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0
Nordenus
Арсенал может взять его в аренду спокойно, и будет самое смешное если он там заиграет))
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-2
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