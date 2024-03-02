Костюк оценила победу над Павлюченковой и высказалась о матче с Пегулой

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Сан-Диего после того, как обыграла Анастасию Павлюченкову (WTA 25).

После завершения встречи украинка прокомментировала победу над россиянкой во флеш-интервью на корте:

«Фанаты, вы невероятны. Спасибо что оставались и громко поддерживали. Это действительно круто, спасибо.

То, что начался дождь, было очень неожиданно для всех, я думаю. Кажется, я была уверена... Сразу поняла, что останусь здесь до 01:00 ночи.

Я не знала, как долго продлится перерыв. Я пыталась сохранить настрой, сменила одежду, попробовала что-то поесть. Это была финишная черта, начался дождь и тогда не понимаешь, какие правильные вещи нужно сделать, что поможет, а что нет. Мы обе были на нервах.

Я просто пыталась играть правильно, двигать свои ноги. Это было действительно тяжело, потому что в это время я обычно сплю здесь. Было нелегко.

Джессика Пегула? Я играла с ней дважды. В последнем матче я проиграла реально очень быстро. Я надеюсь, что в этом поединке останусь на корте как можно дольше. Джессика невероятный соперник, играет очень плоско. Знаю, что она американка, но, надеюсь, вы, фанаты, поддержите меня», – сказала Костюк.