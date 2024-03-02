Юбилей с горьким привкусом. Бавария первой провела 2000 матчей в Бундеслиге

В пятницу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Баварией».

Для мюнхенцев это был 2000-й матч в турнире. Отметить юбилей победой не получилось – встреча завершилась вничью (2:2). «Бавария» первой достигла этой отметки – мюнхенцы ни разу не вылетали из высшего дивизиона страны с момента его основания в 1963 году, став за это время 32 раза чемпионом Германии/ФРГ (рекорд турнира).

После этого матча «Бавария» сохранила 2-е место в таблице Бундеслиги (54 очков), отставая от лидирующего «Байера» на семь очков, при этом у леверкузенцев еще игра в запасе.