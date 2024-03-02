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  4. Юбилей с горьким привкусом. Бавария первой провела 2000 матчей в Бундеслиге
Германия
02 марта 2024, 10:17 |
167
0

Юбилей с горьким привкусом. Бавария первой провела 2000 матчей в Бундеслиге

Мюнхенцы ни разу не вылетали из высшего дивизиона страны с момента его основания в 1963 году

02 марта 2024, 10:17 |
167
0
Юбилей с горьким привкусом. Бавария первой провела 2000 матчей в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 марта, состоялся матч 24-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Баварией».

Для мюнхенцев это был 2000-й матч в турнире. Отметить юбилей победой не получилось – встреча завершилась вничью (2:2). «Бавария» первой достигла этой отметки – мюнхенцы ни разу не вылетали из высшего дивизиона страны с момента его основания в 1963 году, став за это время 32 раза чемпионом Германии/ФРГ (рекорд турнира).

После этого матча «Бавария» сохранила 2-е место в таблице Бундеслиги (54 очков), отставая от лидирующего «Байера» на семь очков, при этом у леверкузенцев еще игра в запасе.

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Источник Associated Press
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