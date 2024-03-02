В ФИФА категорически высказались по поводу введения синих карточек

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация категорически против синих карточек.

«ФИФА категорически против синих карточек. Ни за что», — сказал Инфантино журналистам.

Ранее сообщалось, что в футболе появится новая карточка синего цвета. Такую карточку судья будет показывать игрокам за тактический фол, который прерывает перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Если игрок получит синюю карточку, его будут удалять с поля на 10 минут. Футболист будет получать красную карточку, если ему покажут две синие или комбинацию желтой и синей карточек.

Отмечалось, что изначально тестирование синей карточки не коснется соревнований топ-уровня, но летом испытания могут начаться в английских турнирах, среди которых называют Кубок Англии среди мужских и женских команд.