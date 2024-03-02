В ФИФА категорически высказались по поводу введения синих карточек
Президент организации Джанни Инфантино против нововведения
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация категорически против синих карточек.
«ФИФА категорически против синих карточек. Ни за что», — сказал Инфантино журналистам.
Ранее сообщалось, что в футболе появится новая карточка синего цвета. Такую карточку судья будет показывать игрокам за тактический фол, который прерывает перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
Если игрок получит синюю карточку, его будут удалять с поля на 10 минут. Футболист будет получать красную карточку, если ему покажут две синие или комбинацию желтой и синей карточек.
Отмечалось, что изначально тестирование синей карточки не коснется соревнований топ-уровня, но летом испытания могут начаться в английских турнирах, среди которых называют Кубок Англии среди мужских и женских команд.
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