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02 марта 2024, 09:43 |
651
1

В ФИФА категорически высказались по поводу введения синих карточек

Президент организации Джанни Инфантино против нововведения

02 марта 2024, 09:43 |
651
1
В ФИФА категорически высказались по поводу введения синих карточек
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация категорически против синих карточек.

«ФИФА категорически против синих карточек. Ни за что», — сказал Инфантино журналистам.

Ранее сообщалось, что в футболе появится новая карточка синего цвета. Такую карточку судья будет показывать игрокам за тактический фол, который прерывает перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Если игрок получит синюю карточку, его будут удалять с поля на 10 минут. Футболист будет получать красную карточку, если ему покажут две синие или комбинацию желтой и синей карточек.

Отмечалось, что изначально тестирование синей карточки не коснется соревнований топ-уровня, но летом испытания могут начаться в английских турнирах, среди которых называют Кубок Англии среди мужских и женских команд.

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Джанни Инфантино ФИФА синяя карточка
Источник Beinsports.com
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nick07
логічно, навіщо дублювати жовту картку
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