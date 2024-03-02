В ночь на 2 марта стартовал матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США) между украинкой Мартой Костюк (WTA 34) и «нейтральной» теннисисткой Анастасией Павлюченковой (WTA 25).

В пятом гейме первого сета при счете 2:2 (30:30) мяч улетел на трибуны. Одна из болельщица словила мяч и решила засунуть его себе под кофту. Вскоре девушка с улыбкой на лице отдала мяч обратно.

Поединок между Костюк и Павлюченковой был прерван в третьей партии при счете 4:2 (40:40) в пользу Марты на подаче россиянки. Причина – дождь. Пока что неизвестно, когда продолжится встреча.

В первом сете Костюк проиграла 3:6, а второй забрала 6:4.

ВИДЕО. Болельщица на матче Костюк засунула мяч себе в грудь