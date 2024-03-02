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  4. ВИДЕО. Болельщица на матче Костюк засунула мяч себе в грудь
WTA
02 марта 2024, 07:59 |
1882
1

ВИДЕО. Болельщица на матче Костюк засунула мяч себе в грудь

Поединок между Мартой и Анастасией Павлюченковой в Сан-Диего был прерван из-за дождя

02 марта 2024, 07:59 |
1882
1
ВИДЕО. Болельщица на матче Костюк засунула мяч себе в грудь
Twitter

В ночь на 2 марта стартовал матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США) между украинкой Мартой Костюк (WTA 34) и «нейтральной» теннисисткой Анастасией Павлюченковой (WTA 25).

В пятом гейме первого сета при счете 2:2 (30:30) мяч улетел на трибуны. Одна из болельщица словила мяч и решила засунуть его себе под кофту. Вскоре девушка с улыбкой на лице отдала мяч обратно.

Поединок между Костюк и Павлюченковой был прерван в третьей партии при счете 4:2 (40:40) в пользу Марты на подаче россиянки. Причина – дождь. Пока что неизвестно, когда продолжится встреча.

В первом сете Костюк проиграла 3:6, а второй забрала 6:4.

ВИДЕО. Болельщица на матче Костюк засунула мяч себе в грудь

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видео болельщики фанаты Марта Костюк Анастасия Павлюченкова WTA Остин
Источник Sport.ua
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