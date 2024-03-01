Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Сан-Диего
2 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Во втором раунде шестая сеяная украинка сразится с Анастасией Павлюченковой (№25 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте Barnes Stadium после матча Пегула – Блинкова. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, на недавнем турнире в Дохе украинка снялась после трех сыгранных геймов.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Джессикой Пегулой (№5 WTA) или Анной Блинковой (№51 WTA).
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