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WTA
01 марта 2024, 17:45 | Обновлено 01 марта 2024, 17:46
1120
0

Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Сан-Диего

01 марта 2024, 17:45 | Обновлено 01 марта 2024, 17:46
1120
0
Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде шестая сеяная украинка сразится с Анастасией Павлюченковой (№25 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте Barnes Stadium после матча Пегула – Блинкова. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, на недавнем турнире в Дохе украинка снялась после трех сыгранных геймов.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Джессикой Пегулой (№5 WTA) или Анной Блинковой (№51 WTA).

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Анастасия Павлюченкова Марта Костюк смотреть онлайн WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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