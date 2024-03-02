2 марта на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» сыграет против «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда неудачно закончила прошлый сезон - хотя, конечно, был и более резкий провал соседа, Челси. В любом случае, приглашая Энджа Постекоглу, явно ставили ему задачу вернуться в группу лидеров, в идеале и вовсе подняться в топ-4. Это при том, что летом заставил себя продать самый опасный игрок шпор, Кейн! Несмотря на такую серьезную утрату, австралиец со своими новыми подопечными мощно начинал, впрочем, во второй половине осени это сменилось провальным отрезком. Потом результаты стали стабильнее, правда, без новых осечек не обходилось. С Эвертоном упустили победу, Вулверхэмптону и вовсе проиграли дома 1-2. Что же, к этому поединку получили возможность очень тщательно подготовиться: игру с Челси прошлого тура перенесли из-за участия соперника в Кубке Лиги.

Кристал Пэлас

Клуб все-таки, со второй попытки, закончил эру Ходжсона. Старина Рой уже терял должность в 2021-м, но год назад, в марте, он вернулся, чтобы стабилизировать ситуацию - и сделал это успешно. Не блестяще, но получилось набирать худо-бедно очки и в новом сезоне, по крайней мере, удерживаясь привычно на дистанции от зоны вылета. Но и поражений было много, и к тому же тренеру, которому уже 76, стало плохо прямо на тренировке. Хотя скорость назначения преемника, Гласнера, говорит в пользу того, что с австрийцем уже договаривались. Оливер с трибун наблюдал за игрой новых подопечных, закончивших 1-1 вояж к Эвертону. А в субботу руководил с Бернли. И разгромил того 3-0, правда, андердог еще и доигрывал в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Иногда стекольщики ставили подножки соседу. Но вот уже четырежды кряду шпоры выигрывали, в том числе 2-1 в октябре на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом шпор. Не особенно мотивированного середняка они должны обыгрывать - ставим на хозяев поля при форе -1,0 голов (коэффициент - 1,8).