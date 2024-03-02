КДК УАФ рассмотрит дело Калюжного на ближайшем заседании

4 марта 2024 состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Среди других вопросов будет рассмотрена ситуация, которая произошла в матче 18-го тура УПЛ между командами Александрия и Шахтер Донецк, который прошел 26 февраля 2024 года и закончился со счетом 0:0.

В рапорт арбитра матча был внесен и непосредственно участвовал в матче в составе «Александрии» незаявленный (по состоянию на 26 февраля 2029 года) футболист Иван Калюжный.

За выступление незаявленного игрока «Александрия» может получить техническое поражение со счетом 0:3, а «Шахтер» – получить за пределами поля два дополнительных очка в турнирную таблицу.