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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 04:23 | Обновлено 02 марта 2024, 04:29
59
0

КДК УАФ рассмотрит дело Калюжного на ближайшем заседании

«Александрия» может получить техпоражение со счетом 0:3 от «Шахтера»

02 марта 2024, 04:23 | Обновлено 02 марта 2024, 04:29
59
0
КДК УАФ рассмотрит дело Калюжного на ближайшем заседании
ФК Александрия. Иван Калюжный

4 марта 2024 состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Среди других вопросов будет рассмотрена ситуация, которая произошла в матче 18-го тура УПЛ между командами Александрия и Шахтер Донецк, который прошел 26 февраля 2024 года и закончился со счетом 0:0.

В рапорт арбитра матча был внесен и непосредственно участвовал в матче в составе «Александрии» незаявленный (по состоянию на 26 февраля 2029 года) футболист Иван Калюжный.

За выступление незаявленного игрока «Александрия» может получить техническое поражение со счетом 0:3, а «Шахтер» – получить за пределами поля два дополнительных очка в турнирную таблицу.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк техническое поражение Александрия Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Александрия - Шахтер КДК УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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