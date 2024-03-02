КНЫШ: «Денису Бойко сейчас тяжело. Но никто не высказывает ему претензии»

В матче 19-го тура УПЛ житомирское «Полесье» на последних минутах матча уступило черкасскому ЛНЗ. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение житомирян 0:1.

Своими мыслями о матче поделился помощник главного тренера волков Владимир Кныш:

«Очень тяжелый матч выдался, от штрафной до штрафной, но мало голевых и острых моментов как у одних, так и у других ворот. Не хватало последней передачи, не хватало взаимопонимания футболистам, находившимся сегодня на поле. Но в такой связке они играют впервые.

Фортюне выглядел неплохо в первой половине игры, брал на себя, обострял комбинации. Пытался тактические и комбинационные атаки превратить в быстрые, несущие за собой опасность у ворот соперника. Брал игру на себя, но тоже немного не хватало концовки.

Когда произошла замена Назаренко, оставалось 20 минут, и мы действительно хотели освежить игру за счет того, что Назаренко выходил по своей позиции. Казак выглядел хорошо, через него шла игра и мы выпускали людей, которые, как мы надеялись, освежат. И когда вышел Назаренко, то пошла острота. Но не хватало окончания атак.

Ндукве для его первой игры показал достаточно неплохой уровень, но это все в штрафную. Хотелось бы, чтобы опасность от наших игроков была в штрафной соперника, а не в штрафную. Поэтому можно сказать, что из полумоментов мы не извлекли все. Но сейчас мы не будем махать шашками, мы все подробно разберем и будем разбираться уже по фактам, а не эмоциям.

Сейчас, я думаю, Денису Бойко тяжело, но никто не высказывает претензий в его сторону. Это футбол, и бывает со всеми. Сегодня была ошибка, я считаю, что он опытный игрок, стержневой игрок, который сто раз еще исправит. Это забудется, а результат будет хороший».