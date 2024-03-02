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02 марта 2024, 02:23 | Обновлено 02 марта 2024, 02:50
25
0

ЗАХАРЧЕНКО: «Динамо U-19 хочет побеждать и бороться за чемпионство»

Защитник юношеской команды «Динамо» поделился впечатлениями от матча

02 марта 2024, 02:23 | Обновлено 02 марта 2024, 02:50
25
0
ЗАХАРЧЕНКО: «Динамо U-19 хочет побеждать и бороться за чемпионство»
ФК Динамо. Владислав Захарченко

Защитник юношеской команды «Динамо» U-19 Владислав Захарченко поделился впечатлениями от домашней победы своей команды над одесским «Черноморцем» (4:0):

– Мы долго разбирали соперника. За два дня до матча нас предупредили обо всех их заготовках, о том, как они играют. Поэтому «Черноморец» нас ничем не удивил, мы знали, что они будут делать на поле. Игра была напряженной, но мы выдержать такой темп, смогли забить свои мячи и отыграть сзади на ноль.

– Можно ли сказать, что первый гол решил дальнейшую судьбу поединка? После него играть стало легче?

– Нет, легче играть не стало, но, возможно, это морально подавило соперника. У нас по-прежнему были моменты, просто мы не могли их реализовать. Наверное, где-то не повезло.

- При счете 2:0 команда не остановилась и в конце встречи забила еще два мяча. Вас тренер просил не играть по счету, а продолжать атаковать?

– Да, нам всегда говорят не расслабляться и собранно играть до последней минуты. Забивать хоть 10 или 15 голов – сколько сможем. Концентрация должна быть до самого финального свистка.

– Сегодня «Динамо» U19 не пропустило, хвалил ли тренер защиту?

– Еще ничего не говорил. Сейчас мы только идем в раздевалку. Послушаем, что он скажет об игре.

– «Динамо» после зимней паузы выиграло два матча с большим счетом и не пропустило. Это хорошие показатели?

– Конечно, хорошие, значит, мы хорошо подготовились к матчам второй части сезона. Сборами остался доволен.

– Какие ваши ожидания от следующего матча на выезде с Вересом?

– Такие же, как и от первых двух поединков. Нужно одержать победу и дальше бороться за чемпионство.

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Источник ФК Динамо Киев
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