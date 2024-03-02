ЗАХАРЧЕНКО: «Динамо U-19 хочет побеждать и бороться за чемпионство»
Защитник юношеской команды «Динамо» поделился впечатлениями от матча
Защитник юношеской команды «Динамо» U-19 Владислав Захарченко поделился впечатлениями от домашней победы своей команды над одесским «Черноморцем» (4:0):
– Мы долго разбирали соперника. За два дня до матча нас предупредили обо всех их заготовках, о том, как они играют. Поэтому «Черноморец» нас ничем не удивил, мы знали, что они будут делать на поле. Игра была напряженной, но мы выдержать такой темп, смогли забить свои мячи и отыграть сзади на ноль.
– Можно ли сказать, что первый гол решил дальнейшую судьбу поединка? После него играть стало легче?
– Нет, легче играть не стало, но, возможно, это морально подавило соперника. У нас по-прежнему были моменты, просто мы не могли их реализовать. Наверное, где-то не повезло.
- При счете 2:0 команда не остановилась и в конце встречи забила еще два мяча. Вас тренер просил не играть по счету, а продолжать атаковать?
– Да, нам всегда говорят не расслабляться и собранно играть до последней минуты. Забивать хоть 10 или 15 голов – сколько сможем. Концентрация должна быть до самого финального свистка.
– Сегодня «Динамо» U19 не пропустило, хвалил ли тренер защиту?
– Еще ничего не говорил. Сейчас мы только идем в раздевалку. Послушаем, что он скажет об игре.
– «Динамо» после зимней паузы выиграло два матча с большим счетом и не пропустило. Это хорошие показатели?
– Конечно, хорошие, значит, мы хорошо подготовились к матчам второй части сезона. Сборами остался доволен.
– Какие ваши ожидания от следующего матча на выезде с Вересом?
– Такие же, как и от первых двух поединков. Нужно одержать победу и дальше бороться за чемпионство.
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