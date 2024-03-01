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  4. ВИДЕО. Чемпионат U19. Динамо с голом с пенальти разгромило Черноморец
Молодежные турниры
01 марта 2024, 16:12 |
628
0

ВИДЕО. Чемпионат U19. Динамо с голом с пенальти разгромило Черноморец

Киевляне не проигрывают уже семь матчей подряд

01 марта 2024, 16:12 |
628
0
ВИДЕО. Чемпионат U19. Динамо с голом с пенальти разгромило Черноморец
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В рамках 19-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» принимало в крытом манеже базы в Конче-Заспе одесский «Черноморец».

В первом тайме хозяевам удалось открыть счет лишь благодаря пенальти, который реализовал лучший бомбардир чемпионата Пономаренко (17-й гол в сезоне). После перерыва киевляне усилиями Кремчанина, Билого и Гусева довели счет до разгромного, увеличив свою беспроигрышную серию до семи матчей.

После уверенной победы «Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата U19, но у донецкого «Шахтера» на два очка меньше и при этом две игры в запасе.

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Динамо Киев U-19 Черноморец Одесса U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Матвей Пономаренко
Источник Sport.ua
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