ВИДЕО. Чемпионат U19. Динамо с голом с пенальти разгромило Черноморец
Киевляне не проигрывают уже семь матчей подряд
В рамках 19-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» принимало в крытом манеже базы в Конче-Заспе одесский «Черноморец».
В первом тайме хозяевам удалось открыть счет лишь благодаря пенальти, который реализовал лучший бомбардир чемпионата Пономаренко (17-й гол в сезоне). После перерыва киевляне усилиями Кремчанина, Билого и Гусева довели счет до разгромного, увеличив свою беспроигрышную серию до семи матчей.
После уверенной победы «Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата U19, но у донецкого «Шахтера» на два очка меньше и при этом две игры в запасе.
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