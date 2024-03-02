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Чемпионат Португалии
Шавеш
01.03.2024 22:15 – FT 1 : 5
Арока
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Португалия
02 марта 2024, 01:59 |
20
0

Арока в Португалии отгрузила 5 мячей. Принял ли участие в разгроме украинец

Богдан Милованов весь матч против команды Шавеш провел в резерве

02 марта 2024, 01:59 |
20
0
Арока в Португалии отгрузила 5 мячей. Принял ли участие в разгроме украинец
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 марта в чемпионате Португалии сыгран один стартовый матч 24-го тура.

Арока на выезде разгромила Шавеш со счетом 5:1.

Украинский защитник Богдан Милованов весь матч провел в резерве Ароки.

Арока занимает 7-е место, набрав 34 очка после 24 матчей.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 1 марта

Шавеш – Арока – 1:5

Голы: Рафаэл Гуззо, 16 – Кристо, 35, Мухика, 40, 49, Хасон, 47, Силла, 53.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Морлайе Силла (Арока).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Арока).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Гуззо (Шавеш).
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чемпионат Португалии по футболу Арока Богдан Милованов Шавеш видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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