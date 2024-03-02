Португалия02 марта 2024, 01:59 |
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Арока в Португалии отгрузила 5 мячей. Принял ли участие в разгроме украинец
Богдан Милованов весь матч против команды Шавеш провел в резерве
02 марта 2024, 01:59 |
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Вечером 1 марта в чемпионате Португалии сыгран один стартовый матч 24-го тура.
Арока на выезде разгромила Шавеш со счетом 5:1.
Украинский защитник Богдан Милованов весь матч провел в резерве Ароки.
Арока занимает 7-е место, набрав 34 очка после 24 матчей.
Чемпионат Португалии. 24-й тур, 1 марта
Шавеш – Арока – 1:5
Голы: Рафаэл Гуззо, 16 – Кристо, 35, Мухика, 40, 49, Хасон, 47, Силла, 53.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Морлайе Силла (Арока).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Арока).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Гуззо (Шавеш).
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